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حراك لبنانيّ في واشنطن.. ولكن!

منذ 49 دقيقة
لبنان وأميركا

لبنان وأميركا

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في سياق الاتصالات التي يجريها عدد من النواب على خط العواصم الغربيّة بحثًا عن سبل لإنقاذ لبنان من أزمته ومساعدته على الخروج من الانهيار الحاصل، ذكرت جريدة “الأنباء” الالكترونية، أنّ وفداً نيابياً يزور اليوم واشنطن حيث سيكون له لقاءات مع صندوق النقد الدولي ومسؤولين أميركيين.

لكن رغم الحراك القائم خارجياً من أجل لبنان، إلا أن الحل يبقى لبنانياً ولا بد للمخرج أن يولد في الداخل لا الخارج، وهذا ما تسمعه معظم القوى السياسية في لقاءاتها واستقبالاتها للموفدين، ما يستدعي فتح قنوات حوار وتواصل علّها توصل الى مساحة مشتركة.

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