حرب إقالات بين “الاشتراكي” و”الحر”

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انعكس الجو المشحون بين “التيار الوطني الحر” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” كيدية ترجمت في إقحام الإدارة العامة بالصراع السياسي بينهما، إذ بدأت “حرب إقالات” نفّذها وزراء الطرفين بحق موظفين محسوبين على هذه الجهة أو تلك.

وقالت مصادر سياسية متابعة لـ”الجريدة” إن “تصرف الوزراء الكيدي يعتبر سابقة في تاريخ لبنان الحديث، وهو يطال بعض الموظفين المشهود لهم بمناقبيتهم العالية”، مضيفةً أن “الاستمرار في هذا النهج التصعيدي، ستكون له تبعات مباشرة في الشارع”.

المصدر الجريدة الكويتية