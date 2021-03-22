برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

“حرب الأوراق” بين الحريري وعون: تزوير الحقائق والوثائق

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 22 - مارس - 2021 6:56 مساءً
سعد الحريري

سعد الحريري

A A A
طباعة المقال

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري البيان الاتي: “منذ تكليف الرئيس الحريري وبدء اجتماعاته مع رئيس الجمهورية ميشال عون، كان رئيس الجمهورية يصر في كل اجتماع على التمسك بحصوله على الثلث المعطل، وهذا الامر لم يتغير من البداية وحتى اليوم، وهو ما بات معروفا لدى كل اللبنانيين.

وأسف المكتب الاعلامي للرئيس الحريري بشدة اقحام المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ببيان لتضليل اللبنانيين وتزوير الحقائق والوثائق.

وذكر ان الحريري عندما قال من القصر الجمهوري ما حرفيته: “مبارح ارسلي تشكيلة كاملة من عندو فيها توزيع للحقائب على الطوايف والاحزاب، مع رسالة بيقلي فيها انو من المستحسن عبيها. بتضمن الورقة تلت معطل لفريقو السياسي، بـ18 وزير او 20 أو 22.
وطلب مني فخامتو اقترح اسماء للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية يللي هوي محضرها”.

إليكم الورقة التي كشف عنها الحريري:

وثيقة الحريري

وثيقة الحريري

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

الجيش اللبناني
الجيش: زورق معاد خرق المياه الاقليمية قبالة رأس الناقورة
راوول نعمة
نعمة: كل تأخير جريمة بحق الشعب
الجيش اللبناني
الجيش: توقيف 3 اشخاص في خراج ميس الجبل

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار و الليرة اللبنانية
كيف أقفل دولار السوق السوداء مساء اليوم.. وماذا عن مستقبله؟
نفق- تعبيرية
بالفيديو: أمريكية تعثر على ملجأ من القنابل الذرية في غرفة نومها
رامز جلال
أبرز ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2021