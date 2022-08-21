الأثنين 23 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
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حرب البيانات.. ميقاتي وباسيل والمرآة!!

منذ ساعة واحدة
نجيب ميقاتي وجبران باسيل

نجيب ميقاتي وجبران باسيل

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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيان جاء فيه: “تعقيباً على تعقيب النائب جبران باسيل، ينبغي الايضاح والتأكيد أن على باسيل أن يفهم أن الحكومة لن تؤلف إلا وفق الاصول الدستورية وبالتعاون بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف حصراً”.

وأضاف “النداء من هذه اللحظة: فليساجل باسيل نفسه في المرآة، وانتهى الكلام”.

وكان قد صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بيانٌ جاء فيه: “يعتبر المكتب الاعلامي لرئيس التيار الوطني الحر أن اجمل ما في دولة الرئيس النجيب أسلوبه المباشر والواضح”.

وأضاف “فهو معروف ومشهود له بالصدق والصراحة، خاصةً عندما يتعلّق الأمر بالثروات او الصفقات، واليخوت او الآليات في اليونان او في الدولار الجمركي، وبالحكومات في جيب او في جيب آخر”.

وختم “بالنهاية، سيؤلّف حكومة وفق الأصول عندما يفهم انه لم يعد ينفعه إلقاء الملامة على غيره!”.

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