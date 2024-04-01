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حرب شاملة مع حزب الله.. إسرائيل ترفع مخزونها الطارئ من المواد الأساسية بشكل كبير

منذ 35 دقيقة
جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان (رويترز)

جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان (رويترز)

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كشف موقع كالكاليست الإسرائيلي عن قيام السلطات الإسرائيلية برفع مخزونها الطارئ من المقطرات والمواد الأولية الأساسية للأغذية والأعلاف والمعدات الطبية إلى حد غير مسبوق؛ استعداداً لحرب شاملة مع حزب الله.

ووفقاً لما جاء في تقرير الموقع الإسرائيلي، فقد زادت إسرائيل⁩ خلال الأشهر القليلة الماضية مخزونها الطارئ باستثمار يقارب 2 مليار شيكل، استعداداً لحرب شاملة مع ⁧ حزب⁩ الله.

وأشار التقرير إلى أن زيادة حجم المخزونات سيكون ضرورياً لضمان الاستمرارية الوظيفية للاقتصاد خلال حرب شاملة ستتميز بإطلاق واسع النطاق للصواريخ والقذائف على إسرائيل، بأعداد أكبر من تلك التي كانت في الأيام الأولى للحرب في ⁧ غزة⁩.

وأضاف التقرير أن الحرب الشاملة قد تكون مصحوبة باضطرابات في سلاسل التوريد في إسرائيل وستشكل تحدياً لمستوى الإمدادات هناك.

واعتبر تقرير الموقع العبري أن حماس⁩ لم تشكل في أي مرحلة تهديداً كبيراً للاستمرارية الوظيفية للاقتصاد في إسرائيل، ولكن هذا ليس هو الحال في سيناريو المعركة التي ستتطور في الشمال”.

لافتاً إلى أن في اليوم الأول من الحرب مع حماس أطلق نحو 2500 صاروخ على إسرائيل، في حين أن متوسط معدل إطلاق النار في اليوم الواحد سيكون ضعف ذلك، وبطريقة من شأنها أن تهدد استقلال إسرائيل في مجال الطاقة، بينما تلحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية الكهربائية.

إضافة إلى أنه وفور اندلاع الحرب ستتوقف منصات الغاز الطبيعي الثلاث التي يتم إنتاج الكهرباء على أساسها، وهذا لحمايتها، وسنتحول فوراً إلى إنتاج الكهرباء بالاعتماد على الوقود البديل.

ومن المتوقع انقطاع التيار الكهربائي يومياً على سبيل المثال لمدة 4 إلى 6 ساعات في كل منطقة.

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