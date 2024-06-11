حرب عشائرية داخل سجن رومية!

لم تتمكن قوى الأمن المولجة بحماية سجن رومية المركزي من السيطرة على خلاف بين أبناء عشيرتي جعفر وعلوه انفجر أمس (الاثنين 10-6-2024)، وتطور الخلاف بعدما أقدّم أحد السجناء على إشعال النيران في الطابق الثاني من المبنى.

وكشف مصدر أمني بارز لصحيفة الأنباء الكويتية، أن اشكالا وقع بين سجين من آل جعفر وآخر من آل علوه في إحدى طبقات مبنى المحكومين تطور إلى تضارب بينهما، استدعى تدخل سجناء من العشيرتين، انقسما إلى جبهتين كل منهما يحشد بمواجهة الأخرى.

وأشار المصدر إلى أن هذا الاشكال خلق حالة فوضى داخل المبنى تدخلت على الفور القوى الأمنية المكلفة بحماية السجن، عندها عمدوا إلى إضرام النار بالفرش والأغطية والأمتعة، كما عمد السجناء إلى محاصرة أحد عناصر الأمن للضغط، وجرى على الأثر استدعاء تعزيزات أمنية تدخلت على الفور وعملت على تحرير العنصر والسيطرة على الوضع، وعزل السجناء الذين اشتركوا في الاشكال وتوزيعهم على مبان أخرى وبعضهم وضع في زنزانات انفرادية، كما أسفر الاشكال عن إصابات طفيفة وحالات اختناق بين السجناء وعناصر حماية السجن.

وخلال عملية التفتيش عثرت القوى الأمنية على ممنوعات في غرف هؤلاء السجناء، مثل الهواتف الخليوية والسكاكين والآلات الحادة، جرت مصادرتها، وأفاد المصدر الأمني عن إجراء تحقيق فوري بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، كما اتخذت إجراءات احترازية لعدم تكرار الأمر.