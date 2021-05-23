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حرب: ماذا حقّق ميشال عون من رسالته الى مجلس النواب؟

منذ 10 ساعات
بطرس حرب

بطرس حرب

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غرد النائب السابق بطرس حرب عبر حسابه على تويتر: “أسأل بكل براءة ماذا حقّق ميشال عون من رسالته الى مجلس النواب وقد جاءت النتيجة إعادة تأكيد على تكليف الحريري تشكيل الحكومة، ما جعلها فارغة المضمون ومعدومة النتائج. فلولا حكمة الرئيس بري لكانت الرسالة اشعلت الفتنة المذهبية في البلاد.”

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