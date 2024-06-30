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"حرب نفسية".. خرق الطائرات الحربية الإسرائيلية أجواء لبنان

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 30 - يونيو - 2024 7:45 صباحًا
الطيران الحربي الإسرائيلي

الطيران الحربي الإسرائيلي

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بينما يمارس العدو الإسرائيلي القصف المتواصل على قطاع غزة منذ أشهر دون توقف، يمارس على لبنان حرب من نوع آخر وهي التهويل والحرب النفسية.

وليل السبت الأحد 29،30\6\2024 خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار صوت غالبية المناطق اللبنانية في الجنوب وصولا إلى صيدا وبيروت والبقاع الغربي على دفعتين، وفي البقاع أربع مرات ما أثار حالة من الفزع بين اللبنانيين.

وأشارت المعلومات، إلى سقوط اجزاء كبيرة من سقف منزل في حاروف بسبب جدار الصوت نجم عنه إصابات طفيفة.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الحادية عشرة و35 دقيقة خرقا لجدار الصوت في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى علو منخفض محدثا دويا قويا، ونفذ خرقا اخر لجدار الصوت في اجواء المتن وكسروان.

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