حرصاً على سلامتكم.. تقيّدوا بهذه الإرشادات

تذكّر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة التقيّد بإرشاداتها الوقائية قبل العواصف الثلجية وأثناءها وذلك حرصاً على سلامتهم، وفقاً لما يلي:
السيارة: فحص شامل للسيارة والتأكد من صلاحية الاطارات.
1- قبل العاصفة (اذا كنت خارج البيت):
– لا تقصد المناطق الجبلية او العكس الا عند الضرورة القصوى.
– متابعة وسائل الاعلام والتواصل الإجتماعي لمعرفة احوال الطقس.
2- اثناء العاصفة:
اذا اضطررت للتجوّل قمّ بالاجراءات و تزّود بالتجهيزات التالية:
– ضع سلاسل معدنية لاطارات سيارتك.
– دولاب احتياطي.
– طعام و مياه للشرب ليومين.
– الادوية التي تتناولها بانتظام (قلب، ضغط، إلخ…).
– سائل مدفىء غير كحولي.
3- اثناء السير:
– استمع و تقيّد بارشادات عناصر قوى الامن الداخلي والدفاع المدني.
– لا تتجاوز السيارات لئلا تنزلق وتقفل الطريق.
– افسح المجال لمرور السيارات الآتية من الاتجاه المقابل.
– لا تتهوّر وتخاطر في قيادة السيارة.
– اركن سيارتك الى يمين الطريق اذا لم تتمكن من المتابعة.
– لا تشغّل جهاز التدفئة اذا بدأ الثلج يغمر السيارة.
– حدّد في اي مكان انت موجود لطلب النجدة عبر الخليوي، و ارشد المنقذين الى موقعك وزودهم برقم هاتفك و التفاصيل للوصول اليك سريعاً.
– إذا اشتدّت العاصفة ترجّل من السيارة، واحتم في اقرب مكان اليك، حاملا معك الدواء والطعام والشراب والاغطية الصوفية.
إرشادات للمقيمين في المناطق الجبلية استعداداً لوصول العاصفة.