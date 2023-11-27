حرصاً على سلامتكم.. تقيّدوا بهذه الإرشادات

تذكّر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة التقيّد بإرشاداتها الوقائية قبل العواصف الثلجية وأثناءها وذلك حرصاً على سلامتهم، وفقاً لما يلي:

السيارة: فحص شامل للسيارة والتأكد من صلاحية الاطارات.

1- قبل العاصفة (اذا كنت خارج البيت):

– لا تقصد المناطق الجبلية او العكس الا عند الضرورة القصوى.

– متابعة وسائل الاعلام والتواصل الإجتماعي لمعرفة احوال الطقس.

2- اثناء العاصفة:

اذا اضطررت للتجوّل قمّ بالاجراءات و تزّود بالتجهيزات التالية:

– ضع سلاسل معدنية لاطارات سيارتك.

– دولاب احتياطي.

– طعام و مياه للشرب ليومين.

– الادوية التي تتناولها بانتظام (قلب، ضغط، إلخ…).

– سائل مدفىء غير كحولي.

3- اثناء السير:

– استمع و تقيّد بارشادات عناصر قوى الامن الداخلي والدفاع المدني.

– لا تتجاوز السيارات لئلا تنزلق وتقفل الطريق.

– افسح المجال لمرور السيارات الآتية من الاتجاه المقابل.

– لا تتهوّر وتخاطر في قيادة السيارة.

– اركن سيارتك الى يمين الطريق اذا لم تتمكن من المتابعة.

– لا تشغّل جهاز التدفئة اذا بدأ الثلج يغمر السيارة.

– حدّد في اي مكان انت موجود لطلب النجدة عبر الخليوي، و ارشد المنقذين الى موقعك وزودهم برقم هاتفك و التفاصيل للوصول اليك سريعاً.

– إذا اشتدّت العاصفة ترجّل من السيارة، واحتم في اقرب مكان اليك، حاملا معك الدواء والطعام والشراب والاغطية الصوفية.

إرشادات للمقيمين في المناطق الجبلية استعداداً لوصول العاصفة.