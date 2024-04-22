حرفوش أمام الاتحاد الاوروبي: لماذا تصرون على الاحتفاظ باللاجئين السوريين في لبنان؟

ألقى مؤسس الجمهورية اللبنانية الثالثة عمر حرفوش كلمة عن النازحين السوريين أمام مجلس الاتحاد الاوروبي، جاء فيها: لماذا تصرون على الاحتفاظ باللاجئين السوريين في لبنان؟ لماذا تريدون ان يبقى مليون ونصف المليون لاجئ سوري فقط يريدون العودة الى بلدهم… لماذا تجبروهم على البقاء في لبنان؟ لماذا تجبرون الدولة اللبنانية على الاحتفاظ بهم؟ هل تتخيلون ان هناك اليوم في اوروبا 133 مليون مهاجر يصلون من يوم لآخر ويريدون العيش في اوروبا؟ في لبنان، هناك مليون ونصف المليون لاجئ سوري لأربعة ملايين لبناني. السكان في لبنان يبلغون أربعة ملايين، إذاً، من فضلك اوروبا توقفوا عن محاولة فرض هذا القانون، واطلقوا سراح اللاجئين السوريين، ودعوهم يعودون الى بيوتهم بسلام لأن سوريا تنتظرهم. ولبنان يريد ان يعود هؤلاء اللاجئون الى بيوتهم”.







