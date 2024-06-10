الأثنين 4 ذو الحجة 1445 ﻫ - 10 يونيو 2024 |
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حرفوش "حليف الأكثرية النيابية" التي أجبرت ماكرون على إجراء انتخابات مبكرة

منذ ساعة واحدة
عمر حرفوش

عمر حرفوش

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انتهت انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت يوم أمس الأحد بفوز كاسح للاحزاب اليمينية، وقد جاءت هذه الأحزاب بالمركز الأول في فرنسا وإيطاليا والنمسا، وحلت ثانية في ألمانيا وهولندا.

وتجدر الإشارة إلى أن الفوز كان حليف أصدقاء صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش، الذي يعد حليف الأكثرية النيابية التي اجبرت الرئيس الفرنسي على حل المجلس النيابي واجراء انتخابات مبكرة نهاية الجاري.

ومن المحسوم فوز أحزاب اليمين في الانتخابات الفرنسية كانعكاس طبيعي لنتيجة البرلمان الأوروبي أمس الأحد، ومن المتوقع أن تشارك الأحزاب اليمينية في الحكومة الفرنسية الجديدة، ما يعطي حرفوش قوة وتأثير أكبر في دوائر القرار الفرنسية خصوصاً في قضايا لبنان.

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