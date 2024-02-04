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حركة أمل تشن قصفاً صاروخياً على موقع "حانيتا" الإسرائيلي

منذ 14 دقيقة
شعار حركة أمل

شعار حركة أمل

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أعلنت حركة أمل أن مقاتليها استهدفوا موقع “حانيتا ” في القطاع الغربي جنوب لبنان بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة.

ووفقاً لبيان حركة أمل، فإن هذا الاستهداف جاء “رداً على تمادي العدو الإسرائيلي في اعتداءاته على القرى الجنوبية، واستشهاد “مصطفى ضاهر” و “علي خليل محمد” في بلدة بليدا.

في سياق متصل، نعى حزب الله اثنين من مقاتليه في المواجهات الحدودية مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، في وقت تواصل فيه القصف المتبادل بين الطرفين.

ونعى حزب الله -في بيانين منفصلين- اثنين من مقاتليه من بلدة الطيبة، وقال إنهما “ارتقيا على طريق القدس”، لترتفع بلك حصيلة قتلى الحزب إلى 179.

وتواصل القصف المتبادل بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي. وقال الحزب -في بيان- “استهدفنا مبنيين في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة، وحققنا إصابة مباشرة”، كما “استُهدف موقع المرج بالأسلحة المناسبة، وحققنا إصابة مباشرة”.

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