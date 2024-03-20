"حركة أمل" تعلن مقتل عنصرها محمد علي موسى قميحة في جنوب لبنان

أفادت مصادر مطلعة، عن استشهاد أحد عناصر “أفواج المقاومة اللبنانية – أمل” في الغارة المعادية على القنطرة.

ونعت “أفواج المقاومة اللبنانية – أمل” في بيان، “الشهيد المجاهد محمد علي موسى قميحة الملقب بـ”لواء”، وهو من مواليد كفرصير ٨-١-١٩٨٨، استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي، دفاعا عن لبنان والجنوب”.

وأعلنت أنها “تعاهد الشهيد وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات”.

وفي وقتٍ سابق، شنّ الطيران الاسرائيلي غارة استهدفت منزلاً قرب ساحة بلدة القنطرة.

فيما أعلن “حزب الله” عن استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا وموقع زبدين في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية.