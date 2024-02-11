حركة أمل تنعى "ملاك وساجد" في جنوب لبنان

نعت حركة أمل مقاتلَين من أفواج المقاومة اللبنانية هما محمد ربيع المصري (ملاك) مواليد المنصوري عام 2003، وحسن علي فروخ (ساجد) مواليد عنقون عام 1996.

وأوضح بيان الحركة أن ملاك وساجد “استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما الوطني والجهادي دفاعاً عن لبنان والجنوب”.

في سياق متصل، نجت إحدى فرق الإسعاف بأعجوبة في جمعية الرسالة والصليب الأحمر اللبناني بعدما استهدف العدو الإسرائيلي تحركاتهم بعدد من القذائف، أثناء مرورهم بمكان الغارة في شيحين، وفقاً لما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.

وتعيش القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق حالة حرب حقيقية بسبب استهداف العدو المدنيين والصحافيين وسيارات الاسعاف وآخرها استهداف ساحة مسجد بلدة حولا اثناء خروج المصلين بعد أداء الصلاة واستشهاد مواطن وجرح سبعة اخرين.

وحتى صباح اليوم، أطلق العدو الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى والبلدات في صور وبنت جبيل، كما كثف الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي من تحليقه فوق المناطق والقرى المذكورة، كما أطلق من مواقعه المحاذية لبلدة عيتا الشعب رشاقات نارية تجاه بركة ريشة وأطراف البستان.