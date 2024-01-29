حركة "أمل" تُدين وقف تمويل "الأونروا": للتنبّه من التداعيات الكارثية للقرار

أدان المكتب السياسي في حركة “أمل” الإجراءات الأخيرة، التي اتخذتها بعض الدول بوقف تمويلها لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وأشار المكتب، في بيان، إلى أنّ هذه الإجراءات التعسفية مستنكرة ومستهجنة، في زمانها وتوقيتها، وقال: “فتأتي، في اللحظة، التي يتعرض فيها الشعب الفلسطينيّ لحرب إبادة جماعية، في قطاع غزة ولتنكيل ممنهج، في الضفة الغربية”.

واعتبر أنّ هذا دليل على أنّ هذه الخطوات تندرج، في سياق المسلسل التآمريّ والتصفويّ، الذي تتعرض له القضية الفلسطينية، تارة عبر آلة القتل الإسرائيلية، وتارة أخرى من خلال الإمعان في سياسة المعايير المزدوجة.

ودعا المكتب الدول والحكومات، التي اتخذت مثل هذه الإجراءات إلى العودة عنها والتنبه من التداعيات الكارثية، التي يمكن أن تسببها للشعب الفلسطينيّ على مختلف المستويات، لا سيما إنسانيًا وصحيًا وتربويًا.