"حركة التغيير" بعد لقائها جعجع: متمسّكون بلبنان الذي يحكم ذاته بذاته

التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في معراب، مجلس قيادة حزب “حركة التغيير” برئاسة إيلي محفوض، وعقب اللقاء الذي استمر ساعة من الوقت، تحدث نائب الرئيس بسام خضر آغا حيث أعلن عن “تحضير المؤتمر العام للحزب المزمع إطلاقه خلال العام المقبل حيث سيعيد كل أنشطته على مساحة كل لبنان”.

وقال لمن يسأل من هي حركة التغيير “أدعوه لمراجعة تاريخنا المليء بالمقاومة واعتقالنا لمرات عديدة في زمن الاحتلال السوري، فنحن جماعة ثابتة على مبادئها من الاعتزاز بالهوية اللبنانية والتمسك بالقضية اللبنانية وبالتعددية والتعلق بلبنان بكامل أرضه وأهله، بلبنان الذي يحكم ذاته بذاته، بلبنان أولا وأخيرًا”.

ولفت إلى أنّ “الحزب” يعمل للبلد من خلال مجموعة عناوين منها: تنظيم وجود الأغراب، التشدد بمراسيم التجنيس، أن يكون “أمن لبنان من أمن لبنان” باستقلالية حقيقية للقضاء وبحاكم واداري وعسكري وموظف يليق بموقعه”، مشددًا على أن “حركة التغيير” تتمسك بالنظام الاقتصادي الحر”.

وأعلن أغا “عن حلّ الحركة اللبنانية الحرة وانضمام جميع أعضائها إلى حزب “حركة التغيير” علمًا أنه وبعد الانتهاء من أعمال المؤتمر العام سيُصار إلى فتح باب الانتساب ليضم في صفوفه كل الطوائف والمذاهب”.