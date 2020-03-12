أخبار لبنان

حركة الـMEA الجوية… هذه هي الرحلات التي تم تعليقها والتي ما زالت عاملة

عممت الـMEA حركة رحلاتها الجوية، وهي على الشكل التالي:

 

– الرحلات التي تم تعليقها من قبل السلطات اللبنانية ابتداءً من 17 آذار 2020 لغاية 23/03/2020 هي: مدريد، باريس، لندن، فرنكفورت، روما، ميلانو، القاهرة، بغداد، اربيل، البصرة، النجف.

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– أما الرحلات التي تم تعليقها من قبل السلطات الاجنبية فهي جدة، المدينة المنورة، الرياض، الدمام، عمان، الكويت، الدوحة.

– والرحلات العاملة هي جنيف، بروكسل، كوبنهاغن، يرفان، اسطنبول، أتينا، لارنكا، دبي، أبو ظبي، لاغوس، أكرا، أبيدجان.

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