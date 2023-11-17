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"حركة جدّية" لكسر الجمود الرئاسي.. هل يواصل لودريان مهمّته؟

منذ 10 دقائق
جان إيف لودريان

جان إيف لودريان

الجمهورية
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في إطار الاتصالات الديبلوماسية في بكركي بعد عودة البطريرك الراعي من الفاتيكان، يلتقي اليوم ممثلة الاتحاد الأوروبي السفيرة Sandra De Wale، فالسفير الفرنسي في بيروت، حيث من المقرّر أن يستكمل البحث في ما انتهت إليه الاتصالات الفرنسية من أجل تسهيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان، في ظلّ ما عكسته “حرب غزة” من جمود على هذا المستوى، وخصوصًا لجهة توقف حراك الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، الذي يواصل اتصالاته في انتظار جلاء الأجواء الإقليمية والدولية.

في الوقت الذي أشارت أوساط كنسية إلى ضرورة عدم الاستسلام لحالة الانتظار للتطورات الخارجية الخطيرة الحاصلة وتداعياتها على الساحة اللبنانية، لما يمكن أن يشكّله هذا الانتظار من مزيد من التضعضع المؤسساتي والاقتصادي والنقدي، أشارت معلومات “الجمهورية” إلى أنّ وجهات النظر كانت متطابقة بين البطريرك الماروني والنائب ابراهيم كنعان، الذي زاره في بكركي أمس، للعمل على إنتاج حركة جدّية في الملف الرئاسي تُحدث خرقًا في جدار الجمود القائم.

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