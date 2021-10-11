حركة سوا للبنان تعلن تعيين سعيد صناديقي مديراً تنفيذياً لها

تفتخر حركة سوا للبنان بالإعلان عن تعيين سعيد صناديقي مديرًا تنفيذيًا لها. وفي تغريدة له عبر “تويتر”، قال صناديقي، “سُنحت لي فرصة الانضمام الى حركة سوا للبنان لأكون المدير التنفيذي لها. مرحلة جديدة تبدأ اليوم مع هذا التحدي الجديد والواجب تجاه لبنان واللبنانيين من أجل القيادة نحو التغيير الحقيقي خلال الاستحقاقات المقبلة في لبنان”.

إنضمّ السيد صناديقي إلى فريق من اللبنانيين يمثلون جميع الشرائح المجتمعية والخلفيات من جميع أنحاء البلاد. وبصفته مديرًا تنفيذيًا، سيكون مسؤولاً عن التوجّه الاستراتيجي لـ”سوا” التي تهدف أن تصبح حركة سياسية، من شأنها إحداث تغيير سياسي واقتصادي واجتماعي طويل الأمد في البلاد.

يتمتع صناديقي بأكثر من 15 عامًا من الخبرة في بلدان نامية والديمقراطيات الناشئة وهو متخصص في مجال تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد. شغل العديد من المناصب العليا في المنظمات الدولية في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وشرق آسيا.

خلال الأسابيع المقبلة، سيجول صناديقي على مكاتب سوا في جميع المناطق اللبنانية للاستماع إلى آراء اللبنانيين، في الوقت الذي تستعد فيه سوا لإطلاق أنشطتها في جميع المناطق الموجودة فيها.