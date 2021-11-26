حركة سوا للبنان تفتتح مكتبها في صيدا

بعد افتتاح أول مكتب لها في عكار، افتتحت حركة سوا للبنان، مكتبها الثاني، وهذه المرة من بوابة الجنوب، صيدا، اليوم 26 تشرين الثاني، وذلك بحضور عدد من فعاليات المنطقة، وأعضاء بلدية صيدا ومخاتير وبعض من مجموعات الثورة، وحشد من أبناء المنطقة والجوار.

وفي هذه المناسبة، ألقى الرئيس التنفيذي لحركة سوا للبنان، سعيد صناديقي، كلمة افتتاحية، شكر فيها، الفعاليات والحاضرين على مشاركتهم في اللقاء. وقال صناديقي: “خصوصية صيدا وأهميتها ومقاربة العمل السياسي الإنمائي الاجتماعي في صيدا والجوار، هي ضرورة”.

وأضاف: “يجب استعادة دور صيدا التاريخي كصلة وصل بين جميع المناطق اللبنانية وكمحور وعاصمة للجنوب، فصيدا هي امتداد لكل العمق اللبناني فهي بوابة الجنوب”.

وتابع قائلاً: “يجب أن يكون هناك علاقة جيدة بين صيدا والمناطق المجاورة. صيدا هي قلب نابض للاقتصاد اللبناني، دورها محوري للاقتصاد اللبناني ويجب استرداد هذا الدور، إذ إن أبرز الصناعيين اللبنانيين هم من صيدا. وصيدا ليست اوتوسترادًا، بل هي الأحياء والجوار والنقطة الجامعة لكل أبناء الوطن”.

هذا وستفتتح سوا للبنان مكاتبها في عدد من المناطق اللبنانية الأخرى خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك من خلال تنظيم لقاءات حوارية للتعرّيف أكثر على سوا للبنان وعلى مشاريعها المستقبلية.

عن سوا للبنان

سوا للبنان، هي حركة سياسية تأسست من أجل التغيير الحقيقي والمبتكر في لبنان، هدفها خلق دولة ذات سيادة، آمنة ومزدهرة اقتصاديًا. ولبنان بلد قادر على تحقيق التغيير. في أيار 2021، بدأت سوا للبنان، العمل على ترسيخ وجودها وحيثيتها من خلال التحضير لإفتتاح مراكز لها تربط العاصمة بيروت بجميع المناطق اللبنانية.