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حركة سوا للبنان: لا علاقة لنا بأي تجمّع غدًا على ضريح الشهيد رفيق الحريري

منذ 14 ساعة
شعار "سوا للبنان"

شعار "سوا للبنان"

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أعلنت حركة سوا للبنان عبر حسابها الرسمي على تويتر:

في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، لا يسعنا سوى الدعاء والصلاة لراحة نفسه من كل المناطق اللبنانية، فالصلاة والفاتحة حاضرتان في قلوبنا جميعًا وتسمعان من أي مكان في لبنان.

وفي هذه المناسبة تؤكّد سوا للبنان أن أي تجمّع غدًا على ضريح الشهيد لا علاقة لها به لا من قريب ولا من بعيد.

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