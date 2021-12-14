حركة فتح توقف كل اشكال التواصل والاتصال مع حماس في لبنان

أشارت قيادة حركة “فتح” في ​لبنان​، الى أنه “على ضوء الاتصالات ال​فلسطين​يه الفلسطينية والفلسطينية اللبنانية التي جرت لمعالجة الحادث المؤسف الذي جرى أثناء تشييع جنازة الشهيد حمزة شاهين الذي ادى الى سقوط عدد من الضحايا والجرحى من ابناء شعبنا، ورغم اصدار قيادة فصائل ​منظمة التحرير الفلسطينية​ و​حركة فتح​ وسفير دولة فلسطين في لبنان ​اشرف دبور​، بيانات تستنكر وتدين هذه الجريمة النكراء، وتوجهها بالتعاطف مع عوائل الشهداء وتقديم التعازي لاهلهم وذويهم والى قيادة ​حركة حماس​ وتمنيات قيادة المنظمة والحركة بالشفاء العاجل للجرحى، والاعلان عن استعدادنا الكامل للتعاون وتسليم كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة للقضاء اللبناني وقد تم ذلك فعلا، إلا ان حركة حماس دأبت منذ اليوم الأول وحتى هذه اللحظة بإطلاق التصريحات جزافا وإلقاء الاتهامات العشوائية والمضللة وحملات التجني والتحريض على قوات الامن الوطني، وذلك قبل الانتهاء من التحقيق من قبل الاجهزة الامنية اللبنانية و​القضاء اللبناني​ في هذه الجريمة النكراء”.

وقررت قيادة حركة “فتح” في لبنان، في بيان “وقف كل ​اشكال​ التواصل والاتصال مع حركة حماس على كافة المستويات وفي كل المناطق في الساحة اللبنانية”.