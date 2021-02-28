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حركة لبنان الشباب تدعم مواقف بكركي

28 - فبراير - 2021
بكركي

بكركي

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أكدت الأمانة العامة لـ”حركة لبنان الشباب”، في بيان، “دعم مواقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والتي دعا فيها إلى إعلان حياد لبنان الإيجابي وعقد مؤتمر دولي لمساعدته في الخروج من الأزمات التي تلاحقه”.

واعتبر أن “كل النقاط التي ذكرها البطريرك تمثل خريطة طريق لخلاص لبنان، وفي هذا الإطار تدعو الحركة جميع الأفرقاء إلى تلقف مبادرة بكركي وبدء الحوار الفعلي والجدي بالسرعة اللازمة قبل فوات الأوان”. وشددت على “رفض التهجم على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الصرح البطريركي من بعض المتظاهرين وفي أي مكان آخر، من أي كان وتحت أي ظرف”.

وتمنت من البطريركية “تفعيل هذه المواقف مع أكبر فئة من اللبنانيين، وإجراء ما يلزم للتواصل مع البلدان المعنية في مساعدة لبنان”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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