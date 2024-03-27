"لنا النقابة المستقلة" تعلن ترشيح شيخاني لمنصب نقيب المهندسين في بيروت

أعلنت حركة “لنا النقابة المستقلة” في بيان، عن “ترشيح المهندس نقولا شيخاني لمنصب نقيب المهندسين في بيروت”.

وقالت: “المهندس شيخاني، المؤسس المشارك لـ “لنا النقابة المستقلة” منذ انطلاقتها، يجسد التزامنا بنقابة مستقلة مهنية تتجاوز الصراعات السياسية، مع تعزيز عمل شفاف وفعال لـ”المهندس اولا” خال من التأثيرات الخارجية”.

واشارت الى ان ” الحركة تهدف الى “البدء بتغيير جوهري مالي، اداري، ومهني داخل النقابة مع دعم لمشاريع انمائية شفافة فقط لمصلحة لبنان”.

واعلنت الحركة انها تعتبر “ترشيح المهندس شيخاني صحيحاً”، وهي “تواصل ترشيحه بحسن نية، فالمهندس شيخاني مؤهل وهو ذو خبرات مالية وادارية عالمية ما يخوله ان يكون المرشح الافضل لمعالجة التحديات المالية والادارية التي تواجه نقابتنا حالياً، مما يعود بالفائدة على المهندسين المحترفين العاملين والمتقاعدين على حد سواء”.

وقالت: “نحن “لنا النقابة المستقلة”، هدفنا كان ولا يزال تحرير نقابتنا من الفساد والمحاصصة المعتمدة على طرق ملتوية وشعارات مزيفة وان من يجب ان يمثلنا داخل النقابة يجب ان يكون قراره مستقلاً ونزيهاً وان يتمتع بالمهنية المالية والادارية العالية التي تليق بمستوى المهنة و”المهندس اولا”. هدفنا النهائي يتجاوز مجرد الانتصار الانتخابي فهو مسؤولية كبرى. نطمح الى تعزيز الوحدة والمهنية داخل مجتمعنا، مع الاولوية لمصلحة المهندسات والمهندسين. يجب ان تكون نقابتنا صرحاً علمياً نقابياً لا ساحة للصراعات وتصفية الحسابات كما نشهد اليوم”.

وختم البيان: “يمثل ترشيح المهندس شيخاني خطوة حاسمة نحو استعادة وحدة، نزاهة واستقرار نقابتنا، وحماية استقلاليتها، ماليتها وفعاليتها. التغيير ممكن. نحن مستمرون ونؤكد قبول التحدي وندعو جميع المهندسات والمهندسين الشرفاء في لبنان والاغتراب والمؤمنين بمسيرتنا للانضمام وخوض المعركة المفصلية سوياً لانتخاب نقيب جريء، امين، كفوء، ذي رؤية مستقبلية لإنقاذ نقابتنا”.