حركة ملحوظة في مطار بيروت خلال شهر آب

اختتم شهر آب الفائت أيّامه على تسجيل المزيد من الإرتفاع في حركة المسافرين من لبنان وإليه عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وبلغ عدد الركاب في الشهر الثامن من العام الجاري 796 ألفاً و543 راكباً بزيادة نحو 35 في المئة عن الشهر ذاته من العام الماضي، رافعاً بذلك المجموع العام للركاب منذ مطلع العام 2022 وحتى نهاية شهر آب الفائت إلى أربعة ملايين و189 ألفاً و247 راكباً (مقابل مليونين و645 ألفاً و977 راكباً في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي 2021 بزيادة أكثر من 58 في المئة) وقد توزعت حركة المطار خلال شهر آب 2022 على الشكل التالي:

المسافرون:

بلغ مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خلال شهر آب الفائت 796 ألفاً و543 راكباً (مقابل 590 ألفاً و774 راكباً في آب 2021 أي بزيادة 34,83 في المئة)، إذ ارتفع عدد الوافدين إلى لبنان بنسبة 52,97 في المئة وبلغ 320 ألفاً و489 راكباً، كذلك ارتفع عدد المغادرين من لبنان بنسبة 24,93 في المئة وسجّل 475 ألفاً و107 ركّاب، وبلغ عدد ركاب الترانزيت 947 راكباً (بتراجع 5 في المئة).

وبذلك يصبح المجموع العام للركاب عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري أربعة ملايين و189 ألفاً و247 راكباً بزيادة نسبتها 58,32 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي 2021.

حركة الطائرات:

بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال الشهر الثامن من العام الجاري 5913 رحلة (بزيادة نحو 22 في المئة عن الشهر ذاته من العام الماضي) إذ ارتفع عدد الرحلات الوافدة إلى لبنان بنسبة 22,20 في المئة وسجّل 2961 رحلة، وأيضاً ارتفع عدد الرحلات المغادرة من لبنان بنسبة 21,78 في المئة وبلغ 2952 رحلة.