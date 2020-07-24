حريق كبير بين بلدتي عيون الغزلان وسفينة القيطع في عكار… والاهالي يناشدون

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اندلع حريق كبير في الجبل الفاصل بين بلدتي عيون الغزلان، وسفينة القيطع في عكار، وتقوم سيارات الاطفاء التابعة لمركز برقايل في الدفاع المدني، والاهالي، بالعمل على تطويق الحريق بصعوبة كبيرة نتيجة وعورة المنطقة.

وناشد الاهالي، الدفاع المدني ايفاد سيارات اطفاء اضافية، وارسال طوافة للجيش للمساعدة على اهماد النار قبل بلوغها المنازل الموجودة على تماس مع رقعة النار.

وقد ارتفعت السنة اللهب والدخان في فضاء المنطقة، واتى الحريق حتى الان على مساحة واسعة من الاشجار الحرجية والبساتين والاراضي العشبية.