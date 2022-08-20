حريق مفتعل في بسكنتا... ومطالبات بالتحرك فوراً

اندلع حريق كبير في احراج النهر – بسكنتا منذ مساء أمس الجمعة، ويتولى الجيش عملية الإطفاء، وهناك صعوبة في عملية إخماده بسبب الدخان الكثيف.

إلى ذلك، كشف عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج، عن أن الحريق مفتعل، وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “طوافات الجيش وصلت الان مكان حريق بسكنتا في محاولة لاخماده بعد ان التهمت النيران ليلاً مساحات واسعة من حرج الصنوبر! الحريق مفتعل واطالب القوى الامنية والقضاء المختص التحرّك فوراً!”.

وإندلع حريق سابقاً في الأراضي العشبية في خراج بلدة شدرا، فيما النار تتقدم في مساحات واسعة في اتجاه بساتين الزيتون.

وترتفع نسبة الحرائق في كل عام جراء الحرارة المرتفعة وأيضاً هنا عدد كبير من الحرائق المفتعلة.