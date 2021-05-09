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بالصور والفيديو.. حريق هائل على سطح مبنى في منطقة الضناوي وفوج الإطفاء يتدخل

9 - مايو - 2021
آخر تحديث: 9 - مايو - 2021 11:00 مساءً
سيارة تابعة لفوج إطفاء بيروت

سيارة تابعة لفوج إطفاء بيروت

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اندلع حريق كبير مساء اليوم الساعة 20:35 على أسطح إحدى المباني في منطقة الضناوي، وعلى الفور وإثر تلقي غرفة عمليات فوج اطفاء بيروت مكالمة هاتفية تفيد عن نشوب الحريق، توجهت فرقة من فوج اطفاء بيروت الى المكان.

وبحسب بيان دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، فإنه ولدى وصول عناصر فوج الإطفاء، تبين أن النيران كانت مندلعة بقوة في مولد كهربائي وخزانين للمازوت موضوعين على سطح مبنى فقيه السكني بلوك “A” المؤلف من احدى عشر طبقة، حيث قامت فرقة الانقاذ على اخلاء المبنى من السكان حفاظاً على سلامتهم، بينما عمل رجال الاطفاء على مكافحة النيران والسيطرة عليها مانعين امتداها الى باقي ارجاء المبنى، وقد اقتصرت الاضرار على الماديات دون وقوع اصابات، كما تم تبريد المكان وتأمينه منعاً لتجدد الحريق.

 

 

 

 

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