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حريق هائل يدمر 18 خيمة للنازحين السوريين في عرسال (فيديو)

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 18 - أغسطس - 2022 6:48 مساءً
حريق داخل مخيم للنازحين السوريين في عرسال

حريق داخل مخيم للنازحين السوريين في عرسال

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أخمد عناصر من الدفاع المدني، معززين بالآليات من المراكز المجاورة، وبعد جهودٍ مضنية استمرت منذ الساعة ١٣:٠٠ ولغاية الساعة ١٥:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/٠٨/١٨، حريقاً شب في ١٨ خيمة داخل مخيم للنازحين السوريين في عرسال.

وقد واصل العناصر العمل إلى أن تأكدوا من تبريد رقعة الحريق بإحكام منعاً من تجدد النيران.

وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

وتعود اسباب الحريق الى تسرب مادة ​الغاز​ من إحدى الخيم ما أدى الى انتشاره بشكل سريع وامتداده الى الجوار، الى حين وصول حشد كبير من أهالي البلدة والجوار وصهاريج ​المياه​ و​الدفاع المدني​ فتمت السيطرة على الحريق، فيما شاركت قوة من ​الجيش​ بإخمادها.

وناشدت 20 عائلة تقديم المساعدات وخدمات الطوارئ المباشرة.

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