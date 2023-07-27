الخميس 9 محرم 1445 ﻫ - 27 يوليو 2023 |
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حرّ تمّوز يودّعنا السبت.. والتحذيرات مستمرة!

منذ 47 دقيقة
طقس لبنان

طقس لبنان

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يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة حاليًا فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة أحيانًا ممّا يزيد من حدة الشعور بالحرّ، وتستمر حتى يوم السبت حيث يخف تأثيرها نسبيًّا.

مع التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة، وضرورة الإكثار من شرب السوائل وارتداء الملابس القطنية.

إلى ذلك، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا الجمعة، قليل الغيوم إجمالًا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل ومن دون تعديل على الجبال.

على أن يكون طقس السبت قليل الغيوم إجمالًا مع انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، مما يؤدي إلى تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الحرارة على الساحل من 27 إلى 33 درجة، فوق الجبال من 20 إلى 31 درجة، في الداخل من 21 إلى 35 درجة.

الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة ليلًا، جنوبية غربية نهارًا، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

 

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