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حزب "الخضر" دعا القمة العربية في البحرين الى دعم لبنان في ظل أزماته

منذ 37 دقيقة
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صدر عن حزب “الخضر” اللبناني، بيان عشية إنعقاد القمة العربية في البحرين، دعا فيه جامعة الدول العربية، الى “التضامن مع فلسطين ولبنان في ظل الجرائم والانتهاكات اليومية التي ترتكبها إسرائيل وفي ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والدعوة إلى وقف الحرب وكافة الأعمال العسكرية حالا”.

ولفت البيان الى “ان لبنان يواجه تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة، من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة إلى التحديات السياسية والاجتماعية إضافة إلى العدوان الاسرائيلي المستمر على أراضيه”، وطالب القمة العربية المنعقدة في البحرين، وجامعة الدول العربية باتخاذ “موقف صريح وواضح إتجاه ما يحصل في فلسطين وفي لبنان وإدانة الجرائم الفظيعة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تحصل في حق الشعبين الفلسطيني واللبناني”.

وشدد حزب الخضر على “أهمية عدم السكوت عن هذه الانتهاكات وضرورة اتخاذ إجراءات فعالة ورادعة في هذا الاتجاه والدعوة إلى وقف الحرب وأي عمل عسكري حالا”.

كما دعا القمة العربية إلى “اتخاذ موقف عربي موحد وجامع لدعم لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعيشها وإلى دعم الحكومة اللبنانية في جهودها لوضع حلول عاجلة وشاملة لملف النازحين السوريين الانساني في لبنان وما يترتب عليه من تحديات وأعباء كبيرة إقتصادية وإجتماعية وإنسانية وأمنية”.

وعبّر الحزب عن استعداده “للتعاون مع جميع الأطراف العربية والدولية من أجل إيجاد حلول شاملة ومستدامة لأزمات لبنان”، ودعا إلى تعزيز “التعاون العربي لدعم استقرار لبنان وتحقيق تطلعات شعبه نحو مستقبل أفضل”.

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