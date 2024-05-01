"حزب الخضر" يدعو الى لقاء لوقف توريد السلاح للكيان الصهيوني

دعا “حزب الخضر اللبناني” برئاسة الاستاذ فادي ابي علام الى عقد لقاء اعلامي يوم غد الخميس في الثاني من ايار الساعة الثانية عشرة ظهرا في مقر الحزب في منطقة جسر الباشا، للحديث عن المبادرة الدولية من أجل الضغط على الحكومات في كل أنحاء العالم لوقف توريد السلاح الى إسرائيل.

وأشار في بيان الى أن المنظمات المنضوية تحت لواء (التحالف الدولي لمراقبة الأسلحة) ولا سيما منها “منظمة العفو الدولية” و”منظمة أوكس فام الدولية” قد دعت الى إعلان اليوم الثاني من شهر أيار يوما دوليا لـ “حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل” بعد مخالفة بعض الدول لإلتزاماتها وفقا لمضمون المعاهدة.

وقال: “تأتي الدعوة نتيجة لإنتهاكات إسرائيل الفاضحة والمستمرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة ولبنان وخصوصا منذ السابع من شهر تشرين الأول ٢٠٢٣ وفقا لمبادىء “معاهدة تجارة الأسلحة” التي دخلت حيز التنفيذ في العام ٢٠١٤، حيث إلتزم عدد من الدول بشكل كامل والتزم البعض الآخر بشكل جزئي، مقابل عدم التزام عدد من الدول على الإطلاق بمختلف مضامين تلك المعاهدة وعدم العمل بموجبها والإستمرار بتوريد الأسلحة لإسرائيل”.

وأشار الى أن “المنظمات الدولية الداعية أوضحت أن الهدف الأساس من هذا الإعلان هو حث المجتمع الدولي على احترام القوانين الدولية المرعية الإجراء، ولا سيما (معاهدة تجارة الأسلحة) والضغط على الدول الأطراف للإلتزام بموجباتها، وفقا لهذه المعاهدة”.