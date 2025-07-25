الجمعة 30 محرم 1447 ﻫ - 25 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حزب الكتائب حول أزمة مكب الجديدة: لحلول وطنية مستدامة!

منذ 8 دقائق
"الكتائب" اللبنانية

"الكتائب" اللبنانية

A A A
طباعة المقال

عُقد اجتماع موسع في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، وتركّز البحث حول أزمة مكب النفايات في الجديدة الذي شارف على بلوغ قدرته الاستيعابية القصوى وجرى البحث في حلول مستدامة للأزمة المزمنة.

شارك في الاجتماع الى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل وزيرة البيئة تمارا الزين، النائب الياس حنكش، رئيس بلدية الجديدة البوشرية السد اوغوست باخوس الى عدد من أعضاء المجلس البلدي، رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في الحزب المحامية لارا سعادة المحامي عماد خوري إضافة الى نائبَي رئيس مجلس الإنماء والإعمار يوسف كرم وإبراهيم شحرور، وعضو المجلس جورجيو كلاس.

وتناول الاجتماع بنداً مدرجاً على جدول أعمال مجلس الوزراء يتعلّق بإنشاء خلية إضافية في المطمر، في وقت شدّد حزب الكتائب على أن “المكب لم يعد يتحمّل الاستمرار بالواقع الحالي خصوصاً أنّه يستقبل نفايات بيروت وكسروان، ويحمّل منطقة المتن عبئاً كبراً ويلحق بها وبأهلها أضراراً بيئية وصحية فادحة اخذت في الانتشار لاسيما الامراض السرطانية والتنفسية والجلدية”.

وجرى التأكيد على أنّ “المطمر طرح كحل موقت عام 2015 وتم السير به على الرغم من اعتراض حزب الكتائب يومها وتنفيذه وحيداً اعتصامات في المطمر لمنع متابعة العمل فيه الى ان انتهى به الأمر الى الاستقالة من الحكومة احتجاجاً على انشاء المكب”.

وتم “التشديد على انه حان الوقت لهذه الأزمة المستمرة منذ عشر سنوات ان تتوقف وان يتم التوجه الى تنفيذ الوعود التي لم يتحقق أي منها وهي إنشاء معامل للفرز واعتماد خطط بديلة تتوجّه نحو حلول وطنية مستدامة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار
    سلسلة لقاءات لوزير الداخلية.. إليكم التفاصيل
    النائب عبد الرحمن البزري
    النائب البزري: ما يحدث بغزة من إبادة جماعية لم يُحرّك القوى الكبرى لوقفها
    وزارة الداخلية اللبنانية
    اجتماع في وزارة الداخلية لبحث سلسلة ملفات ملحّة

    الأكثر قراءة

    جنود إسرائيليون يتجمعون بالقرب من مركبة عسكرية بالقرب من كريات شمونة 
    إنذار باراك الأخير.. هل أُغلقت أبواب التفاوض وتُركت معالجة سلاح حزب الله لإسرائيل؟
    وزير الخارجية والمغتربين السابق عبدالله بوحبيب
    وفاة وزير الخارجية السابق عبدالله بو حبيب عن 84 عاماً
    عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون على طريق المطار
    على الدولة تعطيل ساعة "الحزب" والانتقال إلى توقيت الدولة