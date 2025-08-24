حزب الله أبلغ موفدى عون رفضه تسليم السلاح.. والتصعيد قادم!

تعيش الاوساط في لبنان حالة من التوتر وعدم الاستقرار منذ انتهاء الحرب الأخيرة عام 2024، والتي شكلت نقله نوعية لسياسة البلد.

وبعد قرار الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة فقط، وبينما ينتظر أن يقدم الجيش خطته للحكومة بنهاية الشهر الحالي، لا يزال موقف حزب الله الرافض لتسلم السلاح على حاله.

فقد أفادت مصادر العربية أن اجتماعات حزب الله الأخيرة مع موفدي رئيس الجمهورية جوزيف عون لم تفضِ إلى نتيجة حتى الساعة.

كما أضافت المصادر أن الحزب أبلغ عون وقائد الجيش، رودولف هيكل، أن تنفيذ “حصر السلاح” يعني المواجهة. وأكدت أن حزب الله رفض القبول بتنفيذ حتى “خطوات شكلية” في ملف حصر السلاح.

إلى ذلك، أوضحت أن قرار حزب الله حضور جلسات الحكومة لا يعني عدم التصعيد بالشارع.

أتت تلك المعلومات، وسط أنباء أفادت بأن أحد الحلول المطروحة حالياً لملف السلاح أن يقدم الجيش خطته دون وضع فترة زمنية لتسليم السلاح، مع استمرار التواصل بين الرئاسة اللبنانية وقيادتي حزب الله وحركة أمل.