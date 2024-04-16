حزب الله: استهدافنا منصات القبة الحديدية وطاقمها

صدر عن حزب الله، البيان الآتي:‏

“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏شن ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:25 ‏‎من بعد ظهر يوم الثلاثاء 16-‏‏04-2024 هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية على دفعتين استهدفتا منظومة الدفاع ‏الصاروخي في بيت هلل وأصابت منصات القبة الحديدية وطاقمها وأوقعت أفرادها بين ‏قتيل وجريح”.

فيما تقوم القوات العسكرية الإسرائيلية بتنفيذ تدريبات عسكرية مكثفة على الحدود مع لبنان وسوريا، وذلك في إطار استعدادها لمواجهة التحديات الأمنية المحتملة في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف من التهديدات المحتملة على الحدود الشمالية لإسرائيل.

وفقًا لتقرير قناة 13 الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي ينفذ تدريبات تكتيكية متعددة الأبعاد تحاكي سيناريوهات قتالية محتملة على الجبهتين اللبنانية والسورية.

وتتضمن هذه التدريبات وفقا للقناة محاكاة للعمليات العسكرية في الفضاء الرقمي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدفاع السيبراني.

تؤكد مصادر لصوت بيروت إن الأصوات القوية التي سُمعت بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان كانت ناتجة عن هذه التدريبات العسكرية الإسرائيلية.

ويأتي هذا النشاط العسكري في سياق تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تسعى إسرائيل لتعزيز جاهزيتها العسكرية والاستعداد لأي سيناريو محتمل.