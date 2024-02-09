حزب الله: استهداف التجهيزات التجسسية في ثكنة دوفيف

أصدر “حزب الله” البيان الآتي:

“دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:15 من صباح يوم الجمعة 09-02-2024 التجهيزات التجسسية في ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة”.

وفي آخر المستجدات استهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة 9\2\2024، بصاروخ أحد المنازل الخالية عند المدخل الشرقي لبلدة عيتا الشعب.

الى ذلك، عاشت قرى القطاعين الغربي والاوسط ليلا ساخنا بسبب الاعتداءات الاسرائيلية حيث سجلت الاحداث اغارة الطيران الحربي الاسرائيلي على اطراف بلدتي طيرحرفا والجبين وبلدة الضهيرة. وحتى قبيل منتصف الليل قصفت مدفعية الجيش الاسرائيلي اطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعيتا الشعب ودوى عدد من الانفجارات مساء في قرى قضاء صور ناتج عن انفجار لاكثر من صاروخ اعتراضي. وكان للطيران الحربي جولات متعددة في سماء الجنوب .

حتى صباح اليوم حلق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط واطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل

وفجرا، اطلق الجيش الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة قبالة بلدات رميش وعيتا الشعب والبستان باتجاه الاراضي اللبنانية المتاخمة للخط الازرق وعلى اكثر من دفعة وبشكل كثيف.