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حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع الراهب

منذ 54 دقيقة
علم "حزب الله"

علم "حزب الله"

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صدر عن “حزب الله” البيان الآتي: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‏‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 09:15 التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها”.

وفي آخر المستجدات أطلق العدو ليلاً، القذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة.

وحتى صباح اليوم، واصل العدو إلقاء القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق، وسط استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري والخط الازرق.

كما أطلق القنابل الحارقة على الاحراج المتاخمة للخط الازرق في أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة.

وأغار الطيران الحربي المعادي قرابة العاشرة ليلا، على بلدة الناقورة ما أدى الى اصابة عدد من المواطنيين اصابات طفيفة عالجتها فرق الدفاع المدني التابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية دون الانتقال الى مستشفيات صور. ونفذ الطيران الحربي ليلا غارات وهمية في سماء الجنوب.

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