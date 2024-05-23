حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع المطلة

صدر عن “حزب الله” البيان الآتي:‏ “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:30ظهر يوم الخميس 23-05-2024 التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأُصيبت إصابة مباشرة”.

هذا وشيّع “حزب الله” وأهالي بلدة بدنايل الشهيد “على طريق القدس” حسين علي حسن في موكب حاشد انطلق من حسينية بدنايل وجاب شوارع البلدة، يتقدمه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي أبو حمدان، وزير الصحّة السابق حمد حسن، رئيس الهيئة الشرعية في الحزب الشيخ محمد يزبك، رئيس المجلس السياسي إبراهيم أمين السيد، مسؤول منطقة البقاع حسين النمر، وفعاليات دينية وبلدية واختيارية واجتماعية، وأم الصلاة على الجثمان الطاهر الشيخ يزبك.

وفي كلمة تأبينية قال الشيخ يزبك: “الجمهورية الإسلامية وحزب الله يقدمان خيرة من لديهم على طريق الحق وخدمة للشعب”.

وأضاف: “الشهداء السيد إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، حملوا في قلوبهم القضية الفلسطينية التزاما بما أمر به الإمام الخميني، وما سار به الإمام الخامنئي مؤكدين دعمهم لهذه المقاومة، ومحور المقاومة من أجل أن تبتسم وتتحرّر فلسطين”.