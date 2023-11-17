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حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود الاحتلال الاسرائيلي

منذ 38 ثانية
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله

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صدر عن حزب الله، البيان الآتي:

“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-11-2023 تجمعاً لجنود الاحتلال الاسرائيلي في محيط موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة”. ‏

وصدر بيان آخر جاء فيه:
“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-11-2023 مجموعة مؤللة من القوات الخاصة في جيش الاحتلال الاسرائيلي المتموضعة في حرج المنارة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة”.

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