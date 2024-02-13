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حزب الله: استهدفنا تجمّعاً لجنود العدو في قلعة هونين

منذ 7 دقائق
حزب الله

حزب الله

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صدر عن “حزب الله” البيان الآتي:

“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:45 من صباح يوم الثلاثاء 13-02-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيه إصابات مباشرة”.

وفي آخر المستجدات على الساحة الجنوبية أطلق العدو الاسرائيلي فجراً نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام وأطراف بلدة الناقورة وعلما الشعب.

وحلّق الطيران الاستطلاعي صباحاً فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً إلى نهر الليطاني، وأطلق القنابل المضيئة ليلاً فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق وفوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

وكان الطيران الحربي نفّذ ليل أمس، سلسلة غارات استهدف فيها عددا من البلدات في القطاعين الغربي والاوسط، حيث ارتقى شهيدان لـ”سرايا القدس” بالغارة قبل منتصف الليل على بلدة طيرحرفا. كما ارتقى شهيدان لـ”حزب الله” في الغارة على أطراف بلدة طلوسة.

كما أغار على وادي السلوقي وأطراف قبريخا وجبل بلاط في القطاع الغربي.

وتعرّضت قرابة العاشرة من ليل أمس، أطراف بلدات رامية والجبين والضهيرة وعيتا الشعب وبيت ليف ورميش لقصف مدفعي.

يذكر أن العدو يستعمل أشد أنواع الاسلحة التدميرية المحرّمة دولياً، والتي تلحق الأضرار المادية في دائرة واسعة للأمكنة المستهدفة مخلفةً نوعاً من الرماد الأسود الذي يسبب التلوّث والأمراض الجلدية وضيق التنفس.

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