حزب الله: استهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المالكية

أعلن حزب الله في بيان، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‏استهدف ‏مجاهدونا عند الساعة (5:30) من بعد ظهر يوم الخميس 21-03-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة”.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله عن استهداف قوة استخبارات عسكرية في المطلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح

كما أعلن الحزب عن قصف موقع المالكية بالقذائف المدفعية.

ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن طائراته استهدفت مبنى عسكريا لحزب الله في بلدة كفر كلا جنوبي لبنان، كما استهدفت أمس الأربعاء مبنى عسكريا آخر للحزب في بلدة الضهيرة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الطيران الإسرائيلي شن غارة على بلدة العديسة استهدفت منزلا.

كما حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي ليلا وحتى صباح اليوم الخميس، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى نهر الليطاني، وسط استمرار إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار قرابة العاشرة من ليل امس الأربعاء على عيتا الشعب ومروحين، ما أدى الى وقوع اضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات.