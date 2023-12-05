حزب الله: استهدفنا مواقع إسرائيلية عدّة

أصدر حزب الله بيانات متتالية جاء فيها: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:20 من قبل ظهر يوم الثلاثاء 5-12-2023 موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وتم اصابته اصابة مباشرة.
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:15 من قبل ظهر يوم الثلاثاء 5-12-2023 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ وتم اصابته اصابة مباشرة.
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:50 من صباح يوم الثلاثاء 5-12-2023 تجمعاً لجنود الاحتلال الاسرائيلي في مثلث الطيحات بالاسلحة المناسبة وحققوا فيه اصابات مباشرة.
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:50 من صباح يوم الثلاثاء 5-12-2023 تجمعاً لجنود الاحتلال الاسرائيلي في موقع رويسة العاصي بالاسلحة المناسبة وحققوا فيه اصابات مباشرة”.