حزب الله: استهدفنا مواقع إسرائيلية عدّة

أصدر حزب الله بيانات متتالية جاء فيها: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:20 من قبل ‏ظهر ‌‏يوم الثلاثاء 5-12-2023 موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وتم اصابته ‏اصابة مباشرة.

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:15 من قبل ظهر ‏‏يوم الثلاثاء 5-12-2023 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ وتم اصابته اصابة مباشرة.

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:50 من صباح ‏‏يوم الثلاثاء 5-12-2023 تجمعاً لجنود الاحتلال الاسرائيلي في مثلث الطيحات بالاسلحة المناسبة وحققوا فيه اصابات مباشرة.

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:50 من صباح ‌‌‏يوم الثلاثاء 5-12-2023 تجمعاً لجنود الاحتلال الاسرائيلي في موقع رويسة ‏العاصي بالاسلحة المناسبة وحققوا فيه اصابات مباشرة”.‏