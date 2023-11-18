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حزب الله: استهدفنا موقع الراهب وتجمّعاً لجنود الاحتلال

منذ 29 ثانية
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله

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أصدرت حزب الله بيانا جاء فيه: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم السبت 18-11-2023 موقع الراهب ‏بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة”.

وفي بيان آخر، أعلن الحزب أنّه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم السبت 18-11-2023 تجمعًا لجنود الاحتلال ‏الإسرائيلي في حرج شتولا ‏بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة”.

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