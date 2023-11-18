حزب الله: استهدفنا موقع الراهب وتجمّعاً لجنود الاحتلال

أصدرت حزب الله بيانا جاء فيه: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم السبت 18-11-2023 موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة”.
وفي بيان آخر، أعلن الحزب أنّه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم السبت 18-11-2023 تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرج شتولا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة”.