حزب الله: استهدفنا موقع حدب يارون

صدر عن حزب الله، البيان الآتي:

“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 من ‏بعد ظهر يوم الثلاثاء 12-12-2023 موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة”.

كما وأعلن حزب الله في بيان ثاني انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة‎ ‌‏15:00‌‎ ‎من ‌‎ ‌‏بعد ظهر يوم الثلاثاء 12-12-2023 ثكنة زرعيت (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابتها إصابة مباشرة”.‏