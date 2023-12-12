حزب الله: استهدفنا موقع حدب يارون

صدر عن حزب الله، البيان الآتي:
“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 12-12-2023 موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة”.
كما وأعلن حزب الله في بيان ثاني انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 12-12-2023 ثكنة زرعيت (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابتها إصابة مباشرة”.