حزب الله: استهدفنا موقع رمثا الإسرائيلي وحققنا إصابات مباشرة

قال حزب الله إنه استهدف بما وصفها الأسلحة المناسبة موقع رمثا الإسرائيلي في مزارع شبعا، مشيرا إلى تحقيقه إصابات مباشرة.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله أنه استهدف مواقع وتجمعات إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية، في حين رد جيش الاحتلال بالقصف بقذائف فسفورية.

وبّين الحزب أنه هاجم قوة لوجستية وجرافة إسرائيليتين قرب ثكنة دوفيف، كما قال إنه استهدف ثكنة زرعيت وقوة مشاة إسرائيلية في بركة ريشا وعند مثلث الطيحات ورويسة العاصي.

في السياق، استهدفت غارة إسرائيلية معادية، أحد البيوت في عيناثا جنوب لبنان، مما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة ثالث.

وعلى الفور توجهت فرق الإسعاف التابعة لجمعية الرسالة إلى المكان، حيث تم نقل الشهيدين والجريح الى مستشفى صلاح غندور.