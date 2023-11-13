الأثنين 29 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 13 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حزب الله: استهدفنا موقع رمثا الإسرائيلي وحققنا إصابات مباشرة

منذ 36 دقيقة
عناصر ينتمون إلى حزب الله

عناصر ينتمون إلى حزب الله

A A A
طباعة المقال

قال حزب الله إنه استهدف بما وصفها الأسلحة المناسبة موقع رمثا الإسرائيلي في مزارع شبعا، مشيرا إلى تحقيقه إصابات مباشرة.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله أنه استهدف مواقع وتجمعات إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية، في حين رد جيش الاحتلال بالقصف بقذائف فسفورية.

وبّين الحزب أنه هاجم قوة لوجستية وجرافة إسرائيليتين قرب ثكنة دوفيف، كما قال إنه استهدف ثكنة زرعيت وقوة مشاة إسرائيلية في بركة ريشا وعند مثلث الطيحات ورويسة العاصي.

في السياق، استهدفت غارة إسرائيلية معادية، أحد البيوت في عيناثا جنوب لبنان، مما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة ثالث.

وعلى الفور توجهت فرق الإسعاف التابعة لجمعية الرسالة إلى المكان، حيث تم نقل الشهيدين والجريح الى مستشفى صلاح غندور.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب إبراهيم كنعان
    إبراهيم كنعان: نقوم بالمفيد لمنع صدور "الموازنة الكارثية"!
    النائب غسان حاصباني
    غسان حاصباني: الوضع القائم اليوم أسوأ بكثير مما كان عليه عام 2006
    فيديو.. شهيدين جراء غارة إسرائيلية على عيناثا جنوب لبنان

    الأكثر قراءة

    رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
    جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوعد حزب الله.. ويوجه رسالة لميقاتي!
    طائرات مسيرة- أرشيفية
    "سوات الجزيرة العربية" تتبنى استهداف إيلات بطائرتين مسيرتين
    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    صور الأقمار الصناعية تكشف اختفاء 88 دبابة داخل غزة.. أين ذهبت؟