"حزب الله": استهدفنا ‏موقع زبدين في مزارع شبعا

صدر عن “حزب الله” البيان الآتي: “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏مجاهدونا عند الساعة 05:00 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 21-5-2024، ‏موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة”.

كما وأعلن الحزب في بيان ثاني عن استهداف ‏تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية”، عند الساعة 05:20 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 21-5-2024،

وفي آخر المستجدات شهدت أطراف بلدتي بيت ليف ورامية غارات ليلية من قبل الطيران الحربي المعادي، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والأحراج. وقد شهدت المنطقة أيضًا تحليقًا مكثفًا للطيران الاستطلاعي المعادي، مما أثار حالة من القلق والتوتر بين السكان المحليين.

أطلق العدو القنابل الحارقة على الاحراج المتاخمة للخط الازرق قبالة بلدتي الناقورة وعلما الشعب.

وكانت قرى القطاعين الغربي والاوسط عاشت يوماً صعباً، حيث نفذ العدو اكثر من غارة في الناقورة وفي المنصوري ادت الى ارتقاء عدد من الشهداء.

وحتى صباح اليوم، استمر العدو في اطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور، بالتزامن مع تحليق للطيران الاستطلاعي فوق القرى الحدودية في قضاء صور والساحل البحري وصولا الى مجرى نهر الليطاني.