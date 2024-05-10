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حزب الله: استهدفنا موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة

منذ 12 ثانية
حزب الله

حزب الله

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أعلن حزب الله في بيان أنّه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 01:00 من ظهر يوم ‏‏الجمعة 10-05-2024 التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة وتمّ تدميرها”.‏

هذا واستهدف الطيران الاسرائيلي قرابة منتصف الليل، منزلا في بلدة علما الشعب، ما أدى الى تدميره وإلحاق أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل المجاورة.

كما تعرضت أطراف بلدات مروحين والضهيرة وعيتا الشعب لقصف مدفعي معاد متقطع بعد منتصف الليل الفائت.

وكان الجيش الاسرائيلي، ألقى القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق، وسط تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

وفجرا، حلق فجرا الطيران الحربي الاسرائيلي فوق منطقة الجنوب.

في المقابل، أشار “حزب الله” في بيان الى ان “بعد رصدٍ وترقبٍ لقوات العدو الإسرائيلي وعند وصول آلياته إلى موقع المالكية استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (00:50) من نهار يوم الجمعة 10-5-2024 بقذائف المدفعية وحققوا إصاباتٍ مؤكدة”.

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