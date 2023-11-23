"حزب الله": استهدفنا هذه المواقع الإسرائيلية وحقّقنا إصابات مباشرة

أعلن “حزب الله” أنّه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس 23-11-2023 منزلًا يتمركز فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصاروخين موجّهين وتمّت إصابته إصابة مباشرة”.
كما أعلن “استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب وتل شعر بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيهما إصابات مباشرة، كما أنه استهدف تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في حرج راميم بالأسلحة المناسبة وحقّق فيه إصابات مباشرة”.