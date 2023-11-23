"حزب الله": استهدفنا هذه المواقع الإسرائيلية وحقّقنا إصابات مباشرة

أعلن “حزب الله” أنّه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس 23-11-2023 منزلًا ‏يتمركز فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصاروخين موجّهين وتمّت إصابته إصابة ‏مباشرة”.

كما أعلن “استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب وتل شعر بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيهما إصابات ‏مباشرة، كما أنه استهدف تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرج راميم بالأسلحة المناسبة وحقّق فيه إصابات مباشرة”.‏