الخميس 26 شعبان 1445 ﻫ - 7 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"حزب الله" استهدف مربض الزاعورة

منذ 12 ثانية
علم حزب الله

علم حزب الله

A A A
طباعة المقال

أصدر “حزب الله” البيان الآتي:

“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:20 من ظهر يوم ‏الخميس 07-03-2024 مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية”. ‏

كما وأعلن حزب الله في وقت سابق عبر بيان ثاني: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:25 من بعد ظهر يوم ‏الأربعاء 06-03-2024 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    كتلة الوفاء للمقاومة أثناء لقاء الرئيس السابق ميشال عون
    كتلة "الوفاء للمقاومة" في الرابية.. ورعد: الاتصال دائم ومستمر لم ينقطع
    الضمان الاجتماعي
    إضافة "الطبّ الملطّف" إلى لائحة الاختصاصات المقبولة في الضمان
    مدرسة - تعبيرية
    بيان لنقابة المعلّمين.. إليكم التفاصيل

    الأكثر قراءة

    وئام وهاب
    تصريحات خطيرة لوئام وهاب.. حزب الله اشترى أسلحة نوعية وهذا موعد الحرب على لبنان!
    نجيب ميقاتي
    خطة إنمائية لجنوب لبنان.. ميقاتي يكشف اقتراح هوكشتاين لإنهاء الحرب
    أرز
    فضيحة الأرز المسرطن في أسواق لبنان.. بيان هام لجمعية المستهلك