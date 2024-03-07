"حزب الله" استهدف مربض الزاعورة

أصدر “حزب الله” البيان الآتي:
“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:20 من ظهر يوم الخميس 07-03-2024 مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية”.
كما وأعلن حزب الله في وقت سابق عبر بيان ثاني: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:25 من بعد ظهر يوم الأربعاء 06-03-2024 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة”.