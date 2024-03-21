حزب الله استهدف مستعمرة نطوعة ومستوطنة شلومي

أعلن حزب الله في بيان، انه “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، وردا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية ‏استهدف مجاهدو عند الساعة 7:00 من مساء يوم الخميس 21-03-2024 مبنىً استخدمه جنود العدو في مستعمرة نطوعة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة”.

كذلك استهدف “عند الساعة 7:20 من مساء يوم الخميس 21-03-2024 مستوطنة شلومي بالأسلحة الصاروخية”.

كما وأعلن حزب الله في بيان سابق، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‏استهدف ‏مجاهدونا عند الساعة (5:30) من بعد ظهر يوم الخميس 21-03-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة”.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله عن استهداف قوة استخبارات عسكرية في المطلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح

كما أعلن الحزب عن قصف موقع المالكية بالقذائف المدفعية.