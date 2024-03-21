الخميس 11 رمضان 1445 ﻫ - 21 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حزب الله استهدف مستعمرة نطوعة ومستوطنة شلومي

منذ 10 دقائق
A A A
طباعة المقال

أعلن حزب الله في بيان، انه “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، وردا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية ‏استهدف مجاهدو عند الساعة 7:00 من مساء يوم الخميس 21-03-2024 مبنىً استخدمه جنود العدو في مستعمرة نطوعة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة”.

كذلك استهدف “عند الساعة 7:20 من مساء يوم الخميس 21-03-2024 مستوطنة شلومي بالأسلحة الصاروخية”.

كما وأعلن حزب الله في بيان سابق، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‏استهدف ‏مجاهدونا عند الساعة (5:30) من بعد ظهر يوم الخميس 21-03-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة”.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله عن استهداف قوة استخبارات عسكرية في المطلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح

كما أعلن الحزب عن قصف موقع المالكية بالقذائف المدفعية.

    المزيد من أخبار لبنان

    مسؤول وحدة الإرتباط في ميليشيا حزب الله وفيق صفا
    حزب الله عن زيارة صفا للإمارات: لمعالجة ملف عدد من المعتقلين اللبنانيين
    وزارة التربية والتعليم العالي
    بسبب المخالفات.. سحب تواقيع نحو 120 مدرسة
    منزل استهدفه طيران الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفرشوبا الجنوبية - أرشيفية
    فرق الإسعاف تنجو بأعجوبة من رصاص العدو

    الأكثر قراءة

    وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام
    إنتظرونا... المرّة المُقبلة سنُداهم المتاجر بـ"RAPPEL"
    جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
    إسرائيل تكشف حصيلة قتلاها بسبب هجمات حزب الله منذ 8 أكتوبر
    قصف عند الحدود اللبنانية الجنوبية
    الخطر يقترب من لبنان.. وهذا ما لم تكشفه واشنطن